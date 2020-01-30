شنت النائبة الأمريكية الديمقراطية، إلهان عمر، هجوما على "صفقة القرن" والرئيس دونالد ترامب، بعد ساعات من إعلانها.

وقالت إلهان عمر عبر "تويتر" إن صفقة القرن المزعومة "مخزية وماكرة".

ولفتت إلى أن ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لديهما اتهامات عديدة في بلديهما، وأن الصفقة تخصهما فقط ولا تلزم بقية العالم.

ونشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خريطة مزعومة تشرح طريقة تقسيم الاراضي الفلسطينية وفق خطته "صفقة القرن" والتي أعلنها مساء الثلاثاء.

وتتضمن "صفقة ترامب"، دولة فلسطينية مقسومة إلى جزئين، من أراض في الضفة الغربية وقطاع غزة، يربطها نفق يمر أسفل الأراضي المحتلة التي يسيطر عليها الكيان الاسرائيلي، والتي ستشمل منطقة غور الأردن.

كما تشير هذه الخريطة إلى أن "صفقة القرن" لا تنص على نقل أي من الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين من أماكن إقامتهم الحالية.