قال مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتقنية "سورنا ستاري" : ان هناك اكثر من 23 نوعا من الادوية الحيوية يتم انتاجها محليا اليوم؛ بينما لا يتم انتاج حتى نوع واحد من هذه الادوية في دول الجوار مثل تركيا.

واضاف ستاري امس الثلاثاء على هامش مراسم تدشين احد المشاريع البنيوية في محافظة البرز (شمال طهران)، ان ايران تمكّنت اليوم من احراز المراكز الثانية والثالثة عالميا في الكثير من مؤشرات الطاقات البشرية.

ونوه مساعد رئيس الجمهورية، الى انشاء مصنع "نوآور" (الابداع) في محافظة البرز؛ مؤكدا انه قطب التقانة الحيوية للبلاد.

واضاف: نحن نقف الى جانب الدول المتفوقة اسيويا في هذا المجال؛ مبينا ان ايران الدولة الاقليمية الوحيدة التي اصبحت قطبا للتقانة الحيوية دون ان تضاهيها دولة اخرى في منطقة الشرق الاوسط.