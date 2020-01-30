قال المدير العام لمركز الطوارئ في محافظة فارس (جنوب)، رحيم ازادي : ان التقييمات الاولية حول الزلزال بقوة 5,1 درجات على مقياس ريختر اليوم في منطقة "خان زنيان"، تشير الى عدم وقوع اية اضرار مادية او بشرية جراء هذا الحادث.

وفي تصريح لمراسل "ارنا" مساء امس، اشار ازادي الى ان جميع الصالات الرياضية اعدّت لاستقبال واسكان اهالي منطقة الزلزال بصورة مؤقتة، بالاضافة الى الخيم التي وضعت في متناولهم.

وتابع : ان جميع القوات الاغاثية وضعت على اهبة الاستعداد وتوجهت الى منطقة الزلزال (زنيان) لتقديم انواع الخدمات الى المواطنين هناك.

وتعرّضت منطقة "خان زنيان" في ضواحي مدينة شيراز (مركز محافظة فارس – جنوبي البلاد) مساء اليوم الثلاثاء الى زلزال بقوة 5,1 درجات على مقياس ريختر، وذلك بعد زلزال يوم امس بقوة 5,4 ريختر في المنطقة ذاتها والذي خلف بعض الاضرار في المنازل دون وقوع خسائر بشرية.