أبرزت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية تقارير تقول إن رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون أخبر الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب أن زوجة ضابط المخابرات الأمريكى المتورطة فى حادث سيارة أدى إلى مقتل الشاب البريطانى هارى دون، "يجب أن تعود إلى المملكة المتحدة"، وذلك بعد فرارها من البلاد عقب الحادث، الأمر الذى يمثل تصعيدا دبلوماسيا بشأن تسليم المرأة.

وقال متحدث باسم داونينج ستريت إن رئيس الوزراء ضغط على الرئيس الأمريكي عبر الهاتف لإرسال آن ساكولاس - المتهمة بقتل هاري دون أثناء القيادة الخطرة العام الماضي - لمواجهة العدالة في المحاكم البريطانية بعد رفض طلب التسليم.

وأوضحت الصحيفة أن البلدين وقعا في خلاف دبلوماسي بعد أن ادعت ساكولاس ، وهي مواطنة أمريكية ، بتمتعها بالحصانة الدبلوماسية لتعود إلى الوطن بعد الحادث.

وقالت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع إنها لن تمتثل لطلب التسليم. ووصف دومينيك راب ، وزير الخارجية البريطاني الرفض بأنه "إنكار للعدالة".

وقال متحدث باسم داونينج ستريت إن جونسون "أثار قضية هاري دون المأساوية" خلال مكالمة هاتفية مع ترامب يوم الجمعة ، مؤكداً "الحاجة إلى ضمان العدالة لعائلة هاري".

وأكد المتحدث "كرر (جونسون) ضرورة عودة الشخص المعني إلى المملكة المتحدة".

السيدة ساكولاس ، التي يُقال أنها زوجة مسؤول مخابرات أمريكي ، متهمة بقتل دون خلال حادث قيادة، حيث كان يقود الأخير دراجته النارية بالقرب من كروتون في نورثهامبتونشاير في أغسطس الماضي.

وقام والدا دون بحملة من أجل محاكمة المشتبه بها في المملكة المتحدة ، حيث تم اتهامها بالتسبب في الموت من خلال القيادة الخطيرة في نهاية العام الماضي.