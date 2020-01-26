قال رئيس مصلحة الجمارك الإيرانية: إنه على الرغم من العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية القصوى ضد إيران، تم تسجيل أكثر من 72 مليار دولار في التجارة الخارجية في الأشهر العشرة الأولى من العام الايراني الجاري (بدأ 21 مارس/ آذار).

وفي حديثه للصحفيين اليوم الأحد، أشار مهدي ميرأشرفي إلى اليوم العالمي للجمارك وقال: أطلقت منظمة الجمارك العالمية، كما هي عادتها، تسمية العام الجاري "جمارك عام 2020.. تعزيز استقرار الشعوب والازدهار الاقتصادي والبيئة".

كما أشار رئيس مصلحة الجمارك إلى الأنشطة الدولية للجمارك الإيرانية، وقال: بدأنا تجربة الإلكترونية العالمية مع تركيا وآذربايجان، والتي تم تكريمها في جنيف. وأضاف: على الرغم من العقوبات الاقتصادية والتجارية القصوى والإرهابية الأمريكية ضد إيران، فقد تم تسجيل أكثر من 72 مليار دولار في التجارة الخارجية خلال الأشهر الـ10 الماضية، بما في ذلك 5ر35 مليار دولار في الصادرات، و36 مليار دولار في الواردات.

وأعلن رئيس مصلحة الجمارك عن تسجيل صادرات السلع غير النفطية 5ر35 مليار دولار في 10 شهور خلال فترة 21 مارس/ آذار 2019 حتى 20 يناير/ كانون الثاني 2020. وأوضح بأن الصادرات في الفترة المذكورة سجلت 115 مليون طن من السلع، بنمو كمّي 76ر20 بالمئة، وانكماش سعري 2ر3 بالمئة عن الفترة المناظرة 2018.

وأشار ميرأشرفي الى أن الصين أكبر مستورد للسلع الايرانية بقيمة 3ر8 مليار دولار، تلاها كل من العراق 8 مليارات دولار، وتركيا 1ر4 مليار دولار، والإمارات بـ 7ر3 مليار دولار، وأفغانستان 9ر1 مليار دولار.

ووفقاً للمسؤول، بلغت الواردات نحو 19 مليون طن من السلع الأساسية، وكذلك البتروكيماويات بقيمة 8ر15 مليار دولار، وهو ما يمثل 44% من حصة قيمة الصادرات.