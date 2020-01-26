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رقم الخبر: 274576 تاريخ النشر: كانون الثاني 26, 2020 الوقت: 17:07 الاقسام: اقتصاد  
إنخفاض کبیر بحجم تهريب الوقود من إيران

إنخفاض کبیر بحجم تهريب الوقود من إيران

أعلن وزير الداخلية الايراني، عبدالرضا رحماني فضلي، عن إنخفاض كبير بحجم تهريب الوقود من البلاد، وذلك عبر سلسلة إجراءات إتخذت منذ 21 مارس/ آذار 2019.

وأوضح رحماني فضلي، في اجتماع لجنة مكافحة تهريب السلع والعملات الأجنبية أمس الأحد، بأن حجم انخفاض تهريب الوقود من ايران كان ملحوظاً، أي بنحو 9 مليارات لتر. وأشار الى أنه وبحسب التقديرات العامة التي تم إستعراضها في اللجنة، فان قيمة السلع المهربة من وإلى ايران تلامس 12 مليار دولار.

 
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