|رقم الخبر: 274576
|تاريخ النشر: كانون الثاني 26, 2020
|الوقت: 17:07
|الاقسام: اقتصاد
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إنخفاض کبیر بحجم تهريب الوقود من إيران
أعلن وزير الداخلية الايراني، عبدالرضا رحماني فضلي، عن إنخفاض كبير بحجم تهريب الوقود من البلاد، وذلك عبر سلسلة إجراءات إتخذت منذ 21 مارس/ آذار 2019.
وأوضح رحماني فضلي، في اجتماع لجنة مكافحة تهريب السلع والعملات الأجنبية أمس الأحد، بأن حجم انخفاض تهريب الوقود من ايران كان ملحوظاً، أي بنحو 9 مليارات لتر. وأشار الى أنه وبحسب التقديرات العامة التي تم إستعراضها في اللجنة، فان قيمة السلع المهربة من وإلى ايران تلامس 12 مليار دولار.
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