أعلن وزير الداخلية الايراني، عبدالرضا رحماني فضلي، عن إنخفاض كبير بحجم تهريب الوقود من البلاد، وذلك عبر سلسلة إجراءات إتخذت منذ 21 مارس/ آذار 2019.

وأوضح رحماني فضلي، في اجتماع لجنة مكافحة تهريب السلع والعملات الأجنبية أمس الأحد، بأن حجم انخفاض تهريب الوقود من ايران كان ملحوظاً، أي بنحو 9 مليارات لتر. وأشار الى أنه وبحسب التقديرات العامة التي تم إستعراضها في اللجنة، فان قيمة السلع المهربة من وإلى ايران تلامس 12 مليار دولار.