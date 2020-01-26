أعلن وزير الطاقة الايراني عن مخطط لرفع عدد سدود المياه إلى 214 سداً في البلاد مع ختام الولاية الرئاسية سنة 2021.

وأوضح رضا أردكانيان، في تصريح متلفز اليوم الأحد، بأن عدد السدود في ايران حالياً يبلغ 183 سداً، ارتفاعاً عن 19 سداً وطنياً تم بناؤها حتى عام 1979. وأضاف: انه من المخطط زيادة شبكات الري والبزل لتشمل مساحة 245ر2 مليون هكتار في البلاد.

في سياق آخر وحول حجم إنتاج الغاز في ايران، أكد أردكانيان ان حجم إنتاج وإستهلاك الغاز في الظروف الطبيعية يبلغ 700 مليون مترمكعب يومياً، حيث يتم تخصيص 520 مليون مترمكعب للاستهلاك المنزلي، ويتم تقسيم 180 مليون مترمكعب المتبقية بين محطات الكهرباء والصناعات الكبرى والتصدير لدول الجوار.