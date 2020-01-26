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رقم الخبر: 274574 تاريخ النشر: كانون الثاني 26, 2020 الوقت: 17:05 الاقسام: اقتصاد  
تقديرات بإرتفاع إستخراج النفط من حقل "آزادكان"

تقديرات بإرتفاع إستخراج النفط من حقل "آزادكان"

أعلن وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنة، ان تقديرات حجم النفط القابل للاستخراج من حقل آزادكان المشترك مع العراق زادت بواقع 5ر3 مليار برميل بعد إبتكار لخبراء من جامعة طهران.

وأوضح الوزير زنغنة، في اجتماعه مع رؤساء وأساتذة الجامعات المتعاقدة بمشاريع صناعة النفط، بأن رئيس جامعة طهران كشف عن أنباء سارة اليوم (السبت) وأعلن أن جامعته تضمن إمكانية زيادة معدل الاستخراج من حقل آزادكان إلى 10 بالمئة مقارنة بالنسبة السابقة التي تراوحت بين خمسة وستة بالمئة ويعني هذا النجاح إضافة قدرها نحو 5ر3 مليار برميل إلى الاحتياطات القابلة للاستخراج من هذا الحقل.

 

 
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