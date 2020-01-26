أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم الأحد، تشكيل فريق استقبال طبى فى مطار رواسى شارل ديجول لرعاية المسافرين وفحص القادمين من الصين لتفشى فيروس كورونا القاتل، وذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم أن فريق الاستقبال الطبي في المطار سيفحص المسافرين القادمين من الصين إلى فرنسا والذين تظهر عليهم أعراض عدوى فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية قد أعلنت مساء الجمعة الماضية تسجيل ثالث إصابة في الأراضي الفرنسية بفيروس كورونا المستجد الذي كان ظهر في الصين وأكدت فرنسا أن المريضين الأول والثالث نقلا إلى مستشفى في باريس، أما الثاني فيخضع للعلاج في مدينة بوردو جنوب غرب البلاد، وقد اتُخذت الإجراءات اللازمة لعزلهم.

وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن الثلاث حالات المصابة بفيروس كورونا الجديد فى فرنسا بحالة جيدة، وأن وضع انتشار الفيروس لا يزال تحت السيطر، واشارت تقارير صادرة عن الفريق الطبي الفرنسي المسؤول بمتابعة حالتين مصابتين بالفيروس بمستشفى "بيشا" في العاصمة باريس، إنهما بحالة جيدة.

وأوضح رئيس قسم الأمراض المعدية بمستشفى بيشا، يزدان يزانبانه، أن المصابين هما "رجل 31 عاماً وامرأة 31 عاماً"، مضيفاً أنهما فى حالة طيبة، ولكن أحدهما لا يزال يعانى من حمى صغيرة وتم وضعهما في غرف منفصلة".

وأضاف يزانبانه: "لم يكن لدى المريضين أعراض (السعال والحمى) عند الوصول قادمين من الصين"، موضحاً أن "أعراض المرض ظهرت عليهما بعد بضعة أيام".

وأشار الطبيب الفرنسى إلى أن "هذا المرض أقل خطورة من "سارس"، موضحاً أنه "لا يوجد سبب للقلق لأن خطر انتشار الوباء في فرنسا لا يزال منخفضاً".

بدوره، قال مدير الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون، إن "الحالات الفرنسية الثلاث المصابة بالفيروس لم تعد تقلق الأطباء".

وأوضح سالومون، المتخصص في الأمراض المعدية والخبير في الأوبئة، في مقابلة لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية، أن خطر انتشار وباء فى فرنسا لا يزال منخفضاً لأن الوضع تحت السيطرة.

وفيما يتعلق بحالة المرضى الثلاثة، فإنهم بحالة جيدة لكون السلطات اتبعت معهم الإجراءات الصحيحة، لكونهم أبلغوا في الحال الخط الساخن المخصص للاشتباه في حالات كورونا، وتم نقلهم على الفور فى ظروف جيدة إلى مستشفيات متخصصة فى بوردو وباريس، لذا فإن وضعهم لم يعد يقلق الأطباء.