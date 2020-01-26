لقي مدني واحد على الأقل مصرعه، وأصيب 4 أشخاص آخرين، في انفجار عبوة ناسفة بالعاصمة الأفغانية كابول، ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الأحد، عن المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي إن عبوة ناسفة انفجرت وقت مرور سيارة تابعة للشرطة في كابول، مما أسفر عن مصرع مدنى وإصابة 4 أشخاص آخرين بجروح.

وأضاف رحيمى، أن الانفجار أسفر أيضا عن تدمير سيارة تابعة للشرطة، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية للوقوف على أسباب وملابسات وقوعه.

ولم تعلن أى جهة مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.

و على صعيد أخر، أعلن مسئولون محليون فى أفغانستان، اليوم الأحد، إصابة 20 شخصا على الأقل جراء انفجار قنابل يدوية فى إقليم "خوست"، ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن المتحدث باسم حاكم الإقليم طالب منجال قوله إن القنابل انفجرت خلال حفل زفاف كان مقاما الليلة الماضية فى منطقة "أليشير"، مشيرا إلى أن الدوافع وراء الهجوم مازالت غير معروفة، إلا أن التحقيقات جارية للوقوع على ملابساته.

ولم تعلن أى جماعة بما فى ذلك حركة طالبان، مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الآن.

وكان مسؤول أفغانى، أعلن أن مسؤولا بإدارة الاستخبارات لقى حتفه فيما أصيب آخر إثر كمين نصبه مسلحو حركة "طالبان" فى إقليم "هلمند" الواقع جنوبى البلاد، ونقلت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية عن المتحدث باسم قائد شرطة الإقليم "زمان هامدارد" قوله إن الهجوم وقع أثناء عودة المسئول الذى كان يرأس المكتب الصحفى لإدارة الاستخبارات فى الإقليم إلى منزله، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل تحديد مرتكبى هذا الهجوم.