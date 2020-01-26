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رقم الخبر: 274565 تاريخ النشر: كانون الثاني 26, 2020 الوقت: 15:01 الاقسام: رياضة  
منتخب فتيات ايران لكرة الصالة یحقق فوزه الثالث
ضمن بطولة "كافا" الدولية

منتخب فتيات ايران لكرة الصالة یحقق فوزه الثالث

حقق المنتخب الايراني لفتيات كرة الصالة تحت 20 عاما ضمن بطولة "كافا" الدولية في طاجيكستان فوزا ساحقا على منتخب تركمنستان.

واستطاع المنتخب الايراني لفتيات كرة الصالة تحت 20 عاما ضمن بطولة "كافا" الدولية في طاجيكستان وفي مباراته الثالثة الفوز وبجدارة على منتخب تركمنستان وبنتيجة 12 -0 .

وکان المنتخب الايراني قد فاز في المبارتين السابقتين على كل من منتخب طاجيكستان وافغانستان.

وقالت مدربة المنتخب الايراني "نيلوفر اردلان": ان بطولة كافا تقام لاول مرة في رياضة كرة الصالة للفتيات بمشاركة منتخبات كل من ايران واوزبكستان وتركمانستان وافغانستان والبلد المضيف طاجيكستان.

وبينت ان مبارايات البطولة تقام بشكل دوري وفي مجوعة واحدة خلال الفترة من 24 الى 29 كانون الثاني/ يناير الحالي.

 
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مصدر الخبر: ارنا للانباء
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