أكد تقرير صحفي بريطاني الأحد، أن توتنهام لا يزال يتمسك باستعادة النجم الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان توتنهام قد غازل بيل بنشر أهداف قديمة للنجم الويلزي رفقة السبيرز على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

ووفقا لصحيفة (إكسبريس) البريطانية، فإن جوزيه مورينيو، مدرب توتنهام، يرغب في التعاقد مع 3 لاعبين قبل انتهاء الميركاتو الشتوي.

وأشارت إلى أن خيارات توتنهام لدعم الهجوم تضم أيضًا باكو ألكاسير وماريو جوتزه من بوروسيا دورتموند، ولكن يظل بيل هو الخيار الأول أمام مسؤولي السبيرز.

وأوضحت أن خيار انتقال بيل إلى توتنهام على سبيل الإعارة مستبعد، ويعمل الناديان حاليا على نقل النجم الويلزي إلى لندن خلال بيع نهائي.

وكان وكيل بيل وصف مؤخرا انتقال اللاعب الويلزي إلى أي نادٍ على سبيل الإعارة بالأمر (السخيف).

وكشفت الصحيفة أن أكبر عقبة ستواجه توتنهام صوب حسم صفقة بيل هي راتبه البالغ 650 ألف إسترليني أسبوعيا.

يذكر أن بيل فشل في حجز مكان أساسي بتشكيل ريال مدريد هذا الموسم، بسبب تعرضه لأكثر من إصابة.