  • الأحد ٣٠ جمادی الاولی ١٤٤١
  • الأحد , يناير 26, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 274563 تاريخ النشر: كانون الثاني 26, 2020 الوقت: 14:33 الاقسام: رياضة  
فينورد يتخطى هيراكليس في الدوري الهولندي

فينورد يتخطى هيراكليس في الدوري الهولندي

فاز فينورد على مضيفه هيراكليس 3 / 2 السبت، ضمن منافسات المرحلة العشرين للدوري الهولندي لكرة القدم، والتي شهدت فوز فينلو على مضيفه فالفيك 2 / 1.

ورفع فينورد رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد هيراكليس عند 26 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم هيراكليس عن طريق ماكسمليان روسمان في الدقيقة 19، قبل أن يسجل ينس تورنسترا هدف التعادل لفينورد في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 53 سجل لويس سيسنسترا الهدف الثاني لفينورد، قبل أن يضيف إيريك بوتيجين الهدف الثالث في الدقيقة 75، وعاد روسمان ليسجل هدف تقليص الفارق لهيراكليس في الدقيقة 78، وفاز فينلو على مضيفه فالفيك 2 / 1 .

وتقدم فالفيك عن طريق إيميل هانسون في الدقيقة 15، قبل أن يسجل جوناثان أوبوكو هدف التعادل لفينلو في الدقيقة 76، وفي الدقيقة 82 سجل عثمان دارفلو الهدف الثاني لفينلو .

ورفع فينلو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد فالفيك عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2632 sec