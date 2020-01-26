فاز فينورد على مضيفه هيراكليس 3 / 2 السبت، ضمن منافسات المرحلة العشرين للدوري الهولندي لكرة القدم، والتي شهدت فوز فينلو على مضيفه فالفيك 2 / 1.

ورفع فينورد رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد هيراكليس عند 26 نقطة في المركز التاسع.

وتقدم هيراكليس عن طريق ماكسمليان روسمان في الدقيقة 19، قبل أن يسجل ينس تورنسترا هدف التعادل لفينورد في الدقيقة 47.

وفي الدقيقة 53 سجل لويس سيسنسترا الهدف الثاني لفينورد، قبل أن يضيف إيريك بوتيجين الهدف الثالث في الدقيقة 75، وعاد روسمان ليسجل هدف تقليص الفارق لهيراكليس في الدقيقة 78، وفاز فينلو على مضيفه فالفيك 2 / 1 .

وتقدم فالفيك عن طريق إيميل هانسون في الدقيقة 15، قبل أن يسجل جوناثان أوبوكو هدف التعادل لفينلو في الدقيقة 76، وفي الدقيقة 82 سجل عثمان دارفلو الهدف الثاني لفينلو .

ورفع فينلو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد فالفيك عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر.