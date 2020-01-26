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رقم الخبر: 274561 تاريخ النشر: كانون الثاني 26, 2020 الوقت: 14:26 الاقسام: منوعات  
بعد الحرائق والفيضانات.. أخطر العناكب بالعالم تنتشر في أستراليا

بعد الحرائق والفيضانات.. أخطر العناكب بالعالم تنتشر في أستراليا

بعد الحرائق الوحشية ثم الفيضانات والعواصف الترابية، تواجه أستراليا خطراً جديداً: إنه العناكب القمعية.

تعيش العناكب القمعية أصلاً في المناطق الحرجية الرطبة في شرق أستراليا، وخاصة في منطقة سيدني، وهي شديد السمية، حيث يتسبب سمها الذي ينتقل بسرعة كبيرة، في موت من لدغته، بحسب (cnews)

ومن حسن حظ السكان أن المتخصصين حذروهم من هذا العنكبوت، حيث قالت سي إن إن: إن الظروف المناخية القاسية في الأسابيع القليلة الماضية، بالتناوب مع الطقس الجاف للغاية ثم الجو الرطب للغاية، (خلقت الظروف المثالية لتكاثر هذا النوع من العناكب).

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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