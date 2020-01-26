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رقم الخبر: 274560 تاريخ النشر: كانون الثاني 26, 2020 الوقت: 14:33 الاقسام: رياضة  
سباهان يتعادل في تبريز وفوز نساجي مازندران على بيكان طهران
بعد استئناف الدوري الايراني بكرة القدم بعد توقف شهر تقريباً ..

سباهان يتعادل في تبريز وفوز نساجي مازندران على بيكان طهران

بعد استئناف الدوري الايراني لتوقف دام قرابة الشهر جرت عصر السبت اربع مباريات اسفرت عن تعادلين وفوزين.

حيث تعادل سباهان اصفهان – الفريق الملاحق – لمتصدر الدوري الايراني (برسبوليس) مع ماشين سازي تبريز على ارض الاخير سلبياً، وصبت هذه النتيجة في مصلحة كل من فريقي برسبوليس وتراكتور سازي على الخصوص وفي مصلحة أكثر الفرق الاخرى على العموم.

كما تعادل فريقا غل غهر سيرجان مع ضيفه سايبا بطهران بهدف لكل منهما، وحقق فريق نساجي مازندران فوزاً مهماً وغالياً على مستضيفه فريق بيكان طهران بهدف نظيف.

وحقق فريق ذوب آهن اصفهان فوزاً ثميناً على ضيفه فريق بارس جنوبي جم بهدف يتيم، وجاء هذا الفوز لذوب آهن بعد تغييرات كثيرة جرت في الفريق في فترة التوقف من الكادر التدريبي وحتى اهم اللاعبين، حيث خرج هداف الفريق ارسلان مطهري والذي انتقل الى فريق استقلال.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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