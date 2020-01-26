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رقم الخبر: 274559 تاريخ النشر: كانون الثاني 26, 2020 الوقت: 14:24 الاقسام: منوعات  
ساعي بريد ياباني يرفض تسليم آلاف الطرود لأصحابها

ساعي بريد ياباني يرفض تسليم آلاف الطرود لأصحابها

أعلنت الشرطة اليابانية أن ساعي بريد يبلغ من العمر 61 عاما احتفظ بآلاف الخطابات والطرود في منزله بدلا من تسليمها لأصحابها.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على نحو 24 ألف رسالة وطرد في مسكن ساعي البريد في مدينة ساجاميهارا بمقاطعة كاناجاوا، وبدأ ممثلو الادعاء التحقيق في القضية.

وقال ساعي البريد الذي لم يتم الكشف عن هويته في تحقيقات الشرطة إنه احتفظ بالخطابات والطرود لما يمثله تسليمها لأصحابها من عبء ثقيل.

وقالت الشرطة إن الأوراق التى تم تحويلها للادعاء تتعلق بالخطابات والطرود التى لم يسلمها ساعي البريد خلال الفترة من فبراير 2017 وحتى نوفمبر من العام الماضي ويبلغ عددها 1002.

من ناحية أخرى، أعلن فرع هيئة البريد اليابانية في يوكوهاما أن الرجل الذي يعمل في فرع تسليم الخطابات بدأ في إخفاء الرسائل منذ عام 2003، وكان قد تقاعد ولكن أعيد تعيينه في مكتب بريد سييا في يوكوهاما حيث ظهرت الواقعة للنور خلال عملية تفتيش داخلية في 20 نوفمبر الماضي.

وقال متحدث باسم هيئة البريد إنه سيتم تزويد العاملين بتعليمات دقيقة بتسليم الخطابات كما ستبذل ما في وسعها لعدم تكرار هذا الأمر مجددا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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