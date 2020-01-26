صنعت التونسية أُنس جابر، التاريخ في بطولة أستراليا المفتوحة، وأصبحت أول لاعبة عربية تصعد إلى ربع نهائي في البطولات الأربع الكبرى، جاء تأهل أُنس جابر، بعد فوزها على الصينية وانغ قيانغ (7-6)، و(6-1).

كانت جابر، هزمت كارولين فوزنياكي المصنفة الأولى عالميا سابقا في الدور السابق، لتنتهي مسيرة اللاعبة الدنماركية في ملاعب التنس بعد أن سبق وأعلنت الاعتزال بعد أولى البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي.

ويوم الاحد فاجأت جابر الجمهور في ملعب مارجريت كورت بتألقها من خلال تنوع مهاراتها، وقوة الأداء لتحسم المباراة في 77 دقيقة.

في المجموعة الأولى، حاولت كل لاعبة الحفاظ على إرسالها وتعرضت كل منهما لكسر مبكر لإرسالها قبل ان تحسم اللاعبة التونسية المجموعة بضربة أمامية بعد التعادل.

وتراجع أداء اللاعبة الصينية بصورة لافتة في المجموعة الثانية بعد تعرضها لكسر الإرسال مرتين لتحسم جابر المباراة بضربة أمامية مرة أخرى.

هذا وستكون التونسية أنس جابر، مرة أخرى في مواجهة ثأرية ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس حيث ستواجه في ربع النهائي، الأمريكية صوفيا كينين المصنفة 15 عالميا.

كانت كينين، هزمت أنس جابر في يناير/كانون الثاني من العام الماضي، في ثمن نهائي بطولة هوبار الأسترالية بمجموعتين دون رد بواقع (7-6)، و(6-3).

وقالت أُنس جابر، في غمرة فرحتها بالتأهل إلى ربع النهائي: (سأواجه منافسة قوية. كينين سبق لها أن هزمتني وسأكون أمام فرصة للثأر منها، والأكيد أن المباراة ستكون بيننا قوية).