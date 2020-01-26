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رقم الخبر: 274555 تاريخ النشر: كانون الثاني 26, 2020 الوقت: 14:25 الاقسام: منوعات  
استمع لصوت مومياء كاهن (في مرقده)!

استمع لصوت مومياء كاهن (في مرقده)!

استطاع العلماء البريطانيون استعادة صوت كاهن يدعى بـ (نسيامون) الذي توفي في مصر منذ نحو 3 آلاف عام.

وقد نشرت مجلة  Scientific Reports  العلمية نتائج دراستهم بهذا الشأن. وأشار التقرير العلمي إلى أن المومياء احتفظت بحبال صوتية وحنجرة.

واستعان العلماء والمهندسون بالماسح الضوئي للأشعة المقطعية كي يشكلوا نموذجا ثلاثي الأبعاد لأعضاء كلام الكاهن المتوفي، ثم طبعوه بطابعة ثلاثية الأبعاد (3D ) ليربطوه بحنجرة اصطناعية ومكبرات الصوت ويسجلوا ما كان بمقدور الكاهن إطلاقه.

وقال العلماء إن الحنجرة الكمبيوترية أطلقت صوتا متوسطا بين (آ) و(إي). ويمكن سماعه في الثانية الـ30 لمقطع فيديو قدمه العلماء.

يذكر أن نسيامون (Nesyamun) هو من أكثر المومياوات شهرة تحفظ في متحف ليدز في بريطانيا. وعثر على تابوت حجري برفات الكاهن أثناء إجراء الحفريات في معبد الإله آمون في مصر.

ومن المعلوم أن رجل الدين عاش في مصر أيام فرعون رمسيس الـ11 وتوفي بسن يناهز 50 عاما.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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