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رقم الخبر: 274554 تاريخ النشر: كانون الثاني 26, 2020 الوقت: 14:33 الاقسام: رياضة  
جوبير يقود يوتا جاز للفوز على مافريكس بدوري السلة الأمريكي

جوبير يقود يوتا جاز للفوز على مافريكس بدوري السلة الأمريكي

سجل رودي جوبير 22 نقطة، واستحوذ على 17 كرة مرتدة ليقود يوتا جاز للفوز (112-107) على دالاس مافريكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، مساء السبت.

وأحرز دونوفان ميتشل، 25 نقطة ليتصدر لاعبي يوتا، بينما أضاف بويان بوجدانوفيتش 23 نقطة، وفاز يوتا بمباراته الرابعة على التوالي وانتصر للمرة الـ19 في آخر 21 مباراة، وسجل لوكا دونتشيتش 25 نقطة ليتصدر لاعبي دالاس.

وأضاف سيث كيري 19 نقطة، وكريستابس بورزينجيس 15 نقطة لصالح مافريكس الذي انتصر مرة واحدة في آخر 3 مباريات بعد فوزه بمبارياته الأربع السابقة.

اوكلاهوما سيتي ثاندر 113 – مينيسوتا تيمبرولفز 104

فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز 108 – لوس انجلوس ليكرز 91

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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