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رقم الخبر: 274553 تاريخ النشر: كانون الثاني 26, 2020 الوقت: 14:25 الاقسام: منوعات  
اليابان تختبر أصغر سيارة طائرة في العالم!

اليابان تختبر أصغر سيارة طائرة في العالم!

تعمل شركة SkyDrive اليابانية الناشئة على اختبار نموذج لسيارة طائرة ستكون الأصغر من نوعها في العالم.

ويشير القائمون على مشروع هذه المركبة، وهم خبراء سابقون في شركة تويوتا، إلى أن مركبتهم الفريدة التي يبلغ طولها 1.6 متر فقط، صممت خصيصا لتعمل كسيارة وطائرة صغيرة في آن واحد، ما يجعلها وسيلة للنقل مستقبلا، تساهم في حل مشكلات الازدحام المروري.

وزودت المركبة الجديدة بأربع مراوح تمكنها من الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، والطيران في الهواء على ارتفاع 10 أمتار، بسرعة تصل إلى 100 كلم في الساعة، كما يمكنها السير على الأرض بسرعة  150 كلم/ساعة.

وتبعا لموقع Asahi الياباني فإن الشركة ستبدأ ببيع هذه المركبات بالتجزئة عام 2023، وستنتجها بأعداد كبيرة اعتبارا من 2026، لتصبح واحدة من أكثر المركبات المنافسة لمركبات التاكسي الطائر مستقبلا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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