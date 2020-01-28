وسط أسبوع مليء بالشكوك حول مستقبل مباريات الإعادة في كأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم أصبح توتنهام هوتسبير ضمن أربعة فرق ستضطر للعب مجددا في الدور الرابع للبطولة بعد يوم شهد ندرة في الأهداف وصلابة دفاعية.

واستقبل فريق المدرب جوزيه مورينيو، الفائز باللقب ثماني مرات، هدفا قبل ثلاث دقائق على النهاية عبر سفيان بوفال خلال التعادل 1-1 بملعب ساوثامبتون يوم السبت.

وانتهت مواجهة نيوكاسل وأوكسفورد يونايتد وأخرى بين كوفنتري سيتي وبرمنجهام سيتي بالتعادل بدون أهداف بينما تعادل كارديف سيتي 1-1 مع ريدينج.

وفي المقابل أطاح تشيلسي بهال سيتي بتغلبه 2-1 وفاز نوريتش سيتي 2-1 على بيرنلي في المواجهة الوحيدة بين فريقين من الدوري الممتاز بينما خسر وست هام يونايتد 1-صفر أمام مدربه السابق سلافن بيليتش الذي يقود وست بروميتش ألبيون فريق الدرجة الثانية.

وبدا أن توتنهام، الذي غاب عن تشكيلته كريستيان إريكسن وسط توقعات بانتقاله إلى إنتر ميلان يوم الاثنين مقابل 16.8 مليون جنيه استرليني (22.08 مليون دولار)، في طريقه للانتصار بعد هدف سون هيونج-مين بتسديدة منخفضة بعد عمل مميز من ديلي آلي.

لكن ساوثامبتون تعادل قبل النهاية عبر بوفال بعد مجهود جيد من داني إنجز ليضطر مورينيو لخوض مباراة إعادة جديدة.

وقال مورينيو الفائز باللقب مع تشيلسي في 2007 (سنسلك الطريق الصعب. لا نريد مباراة أخرى لكن هذا هو الواقع ومن الأفضل التعادل بدلا من الهزيمة).

ووضع هال سيتي، فريق الدرجة الثانية، منافسه تشيلسي تحت ضغط بعد أن قلص كاميل جروسيكي الفارق بتسديدة غيرت اتجاهها لكن تشيلسي استفاد من هدفين سابقين لميشي باتشواي وفيكايو توموري.

وفي وقت مبكر يوم السبت واصل كليتشي إيهيناتشو تألقه في الكأس وسجل هدفا مبكرا ليقود ليستر سيتي للفوز 1-صفر على برينتفورد والتأهل لدور 16 في المسابقة التي لم يحرز لقبها من قبل.