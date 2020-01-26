يعتبر البيض من الأكلات التي يفضلها العديد من الأشخاص خاصة في الإفطار، وعلى الرغم من فوائده العديدة التي تجعله مصدرا جيدا للبروتين، يعد البيض من أخطر الأطعمة على صحة القلب والقولون.

وقال الباحثون إن الدهون والكوليسترول الموجود في البيض يمكن أن تضر بصحة القلب ويؤدي إلى سرطان البروستاتا وسرطان القولون والمستقيم ومرض السكري، وفقاً للموقع العلمي (woman.thenest).

وفيما يلى أهم الآثار الجانبية لتناول البيض:

صحة القلب: حوالي 60% من السعرات الحرارية في البيض هي من الدهون - معظمها من الدهون المشبعة، ويحتوي البيض أيضاً على الكوليسترول – بمعدل حوالي 200 ملليغرام للبيض متوسط ​​الحجم، مما يسهم في أمراض القلب.

ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا البيض يومياً لديهم نسبة عالية من مشاكل الشرايين التاجية بنسبة 80% (مقياس لخطر الإصابة بأمراض القلب) مقارنة مع أولئك الذين تناولوا أقل عدد من البيض.

ووجدت دراسة في المجلة الكندية لأمراض القلب أن أولئك الذين يتناولون البيض يومياً لديهم خطر أعلى بنسبة 19% لمشاكل القلب والأوعية الدموية.

داء السكري: تناول نظام غذائي غني بالدهون يمكن أن يسهم في مقاومة الأنسولين، وقد أظهرت دراسة نشرت في مجلة Atherosclerosis أن أولئك الذين يستهلكون البيض بإفراط يزيدون من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 68%.

وجدت دراسة أخرى نتائج مماثلة: ارتفاع خطر الإصابة بنسبة 39% من مرضى السكري عند الأشخاص الذين يتناولون ثلاث بيضات أو أكثر في الأسبوع.

يزيد استهلاك البيض أيضاً من خطر الإصابة بسكري الحمل، وفقاً لدراستين في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة.

السرطان: يرتبط تناول البيض أيضاً بتطوير أنواع معينة من السرطان مثل القولون والمستقيم والبروستاتا.