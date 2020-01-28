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رقم الخبر: 274548 تاريخ النشر: كانون الثاني 26, 2020 الوقت: 14:26 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
روسيا تطور صواريخ فضاء متعددة الاستخدامات

روسيا تطور صواريخ فضاء متعددة الاستخدامات

ذكرت مصادر مطلعة في مركز (ماكييف) الحكومي الروسي لصناعة الصواريخ أن الخبراء في المركز يعملون على تطوير صواريخ فضائية جديدة متعددة الاستخدامات.

وقال بيان صادر عن المركز: (إن الخبراء والفنيين في ماكييف يعملون حاليا على تطوير صاروخ فضائي قابل للاستعمال أكثر من مرة، سيطلق عليه اسم Korona، وسيكون بإمكانه الإقلاع والهبوط بشكل عمودي، ما سيحدث نقلة نوعية في مجال صناعة صواريخ الفضاء الروسية).

وتبعا للبيان فإن الصاروخ الجديد سيتراوح وزنه ما بين 270 و295 طنا، أي سيكون أثقل من الصاروخ الذي أعلن عنه مركز (ماكييف) في وقت سابق، كما سيتميز بخصائص أيروديناميكية أفضل.

كما سيكون بإمكان الصاروخ الجديد نقل حمولات تتراوح أوزانها ما بين 7 و7.4 طن إلى المدارات الفضائية القريبة من الأرض.

وسيزود Korona بمحركات وتقنيات خاصة تسمح له بالتحرك بشكل أفقي أو منحن لمسافة 3200 كلم أثناء تنفيذه لعملية الهبوط، ما سيساعده على الهبوط في أماكن مختلفة قد تكون بعيدة عن مركز الإطلاق.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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