أنفلونزا المعدة كلمتين مروعتين للآباء والأمهات، يمكن أن يحدث هذا المرض الشائع للبالغين والأطفال على حد سواء، لكن الأطفال قد يصابون به بسهولة أكبر، يمكن أن يصاب الأطفال أيضاً بإنفلونزا المعدة ربما لأنهم في سن معينة يضعون كل شيء في أفواههم.

ويُطلق على هذه الحالة أيضاً (خلل في المعدة) والتهاب المعدة والأمعاء الفيروسي، وعادة ما تزول أنفلونزا المعدة من تلقاء نفسها، في الواقع، فإن الغالبية العظمى من الأطفال المصابين بإنفلونزا المعدة لن يحتاجوا إلى زيارة الطبيب، وفقا لموقع healthline، ويجب الحذر أن الفيروسات التي تسبب أنفلونزا المعدة تنتشر بسرعة كبيرة.

ما هي أنفلونزا المعدة؟ أنفلونزا المعدة، ليست في الواقع الانفلونزا ولا تسببها نفس فيروسات الأنفلونزا التي تسبب الانفلونزا عادة، الأنفلونزا الحقيقية تهاجم نظام التنفس الأنف والحلق والرئتين تتحول أنفلونزا المعدة مباشرة إلى الأمعاء.

عادة ما يكون سبب أنفلونزا المعدة أحد الفيروسات الثلاثة: نوروفيروس، فيروس الروتا، اتش.

يعد النوروفيروس هو السبب الأكثر شيوعاً لأنفلونزا المعدة عند الأطفال دون سن 5 سنوات.

تعمل هذه الفيروسات بسرعة، قد يصاب الطفل بالمرض خلال يوم أو يومين فقط بعد اصابته بفيروس، أنفلونزا المعدة هي ايضا معدية جدا، إذا كان هناك طفل واحد، فمن المحتمل أن ينقل العدوى لأطفال آخرين في المنزل خلال اسبوع.

أعراض انفلونزا المعدة:

عادة ما تسبب أنفلونزا المعدة شيئين آخرين مريعين للآباء (والأطفال)، القيء والإسهال قد يعاني الطفل من دورات القيء والإسهال لمدة 24 ساعة تقريباً.

إذا كان الطفل مصاباً بأنفلونزا المعدة، فقد يكون لديه علامات وأعراض اخرى وهي:

الإسهال، آلام في المعدة وتشنجات، الحمى، قشعريرة برد، غثيان، قيء، ضعف الشهية، ألم الصداع، آلام العضلات، مفاصل متصلبة، تعب، نعاس.