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رقم الخبر: 274546 تاريخ النشر: كانون الثاني 26, 2020 الوقت: 14:27 الاقسام: منوعات  
'كورونا' يغلق أبواب مدينة 'ديزني لاند' في شنغهاي

'كورونا' يغلق أبواب مدينة 'ديزني لاند' في شنغهاي

أغلقت مدينة شنغهاي ديزني لاند التابعة لولاية ديزني أبوابها اعتبارا من السبت للمساعدة بمنع انتشار فيروس كورونا الذي تفشى في مدينة ووهان الصينية وأسفر عن وفاة 25 شخصا.

وأوضحت شنغهاي ديزني ريزورت، المشغلة لشنغهاي ديزني على موقعها الإلكتروني: (استجابة لجهود الوقاية والسيطرة على تفشي المرض، ومن أجل ضمان صحة وسلامة ضيوفنا وموظفينا، تغلق شنغهاي ديزني ريزورت مؤقتا شنغهاي ديزني لاند).

وبدأت يوم الجمعة في الصين عطلة تستمر أسبوعا بمناسبة العام القمري الجديد، وهي فترة غالبا ما تعج خلالها شنغهاي ديزني بالزائرين.

والكثير من المتاجر والمكاتب، بما في ذلك متاجر التجزئة وشركات الطيران ووكالات السفر والفنادق، أعلنت حالة تأهب قصوى بعدما ألقى تفشي فيروس كورونا بظلاله على خطط أسبوع العطلات.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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