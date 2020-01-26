وذكر موقع «غيسوندهايت» الألماني المختص في تقديم النصائح الطبية، ان «الفلفل البارد يحتوي على كميات كبيرة من الكاليوم والكاليسيوم والزنك والمغنيسيوم. وهو مليء بالفيتامينات الضرورية، كفيتامين (أي) وفيتامين (بي) وفيتامين (سي)».

وتابعت ان الفلفل البارد الأحمر يحتوي على كميات أكبر من فيتامين «سي» من الأنواع الأخرى من الفلفل، وتصل نسبة فيتامين «سي» في 100 غرام من الفلفل الأحمر إلى 400 مليغرام وهو بذلك أكثر مادة غذائية في الطبيعة غنية بفيتامين «سي»، ما جعله مادة غذائية مثالية للقضاء على السمنة، كون أن فيتامين «سي» يساعد على صنع هرمون نورادرينالين الذي يقتل الدهون في الجسم. فيما تحتوي الأنواع الأخرى من الفلفل على نحو 140 مليغرام من فيتامين «سي» لكل 100 غرام.

واشارت الى ان «الفلفل الحلو له خصائص صحية كبيرة، فهو مضاد للبكتيريا وللسرطان، ومسكن للألم، ويساعد على ضبط نسبة السكر في الدم، كما يخفض نسبة الدهون والكولسترول» ويحتوي على مركبات الفلافونويد والكاروتينات ولوتين وزياكسانثين وكريبتوزانتين، وهي مضادات أكسدة تحمي الجسم من الالتهابات وتقي من الأمراض وتقلل من نسب الإصابة بأمراض القلب.