تريد الفتيات في مرحلة المراهقة الحصول على شعر لامع وصحي وطويل، وعلى الرغم من أن جمال الشعر عليه عامل وراثي كبير، فإن النظام الغذائي الجيد والغني بالفيتامينات المهمة لشعرك؛ يجعل مظهر شعرك أفضل.

ينمو الشعر الطبيعي حوالي 0.5 بوصة (1.25 سم) شهرياً، و6 بوصات (15 سم) سنوياً، ولكن هناك أطعمة تساعدك في الحصول على شعر طويل في وقت أقل، حسب موقع (هيلث لاين).

إليكِ أفضل 7 أطعمة يمكنكِ تناولها لتعزيز نمو الشعر:

البيض: يعتبر البيض مصدراً كبيراً للبروتين والبيوتين، وهما مغذيان قد يعززان نمو الشعر؛ لأن تناول البروتين الكافي مهم لنمو الشعر، فبصيلات الشعر أساسها البروتين في الغالب، وقد تبين أن نقص البروتين في النظام الغذائي يزيد من تساقط الشعر.

التوت والفراولة: يعد التوت من الفاكهة الغنية بالمركبات والفيتامينات المفيدة التي قد تعزز نمو الشعر، وهذا يشمل فيتامين C الموجود في الفراولة، والذي له خصائص مضادة للأكسدة.

تساعد مضادات الأكسدة على حماية بصيلات الشعر من التلف الناتج عن الجزيئات الضارة، التي تسمى الجذور الحرة، هذه الجزيئات موجودة بشكل طبيعي في الجسم والبيئة.

يستخدم الجسم أيضاً فيتامين (سي) المعروف بفيتامين (ج) لإنتاج الكولاجين، وهو بروتين يساعد على تقوية الشعر؛ لمنعه من أن يصبح هشاً ومتكسراً، بالإضافة لذلك يساعد فيتامين C الجسم على امتصاص الحديد من النظام الغذائي، مما يقي من فقر الدم أو الأنيميا، والتي تسبب تساقط الشعر.

السبانخ: السبانخ تعد مصدراً جيداً للعناصر الغذائية مثل الحديد وفيتامينات (أ) و (سي)، والتي قد تعزز نمو الشعر؛ لأن فيتامين (أ) يساعد الجلد بفروة الرأس على إنتاج الزيوت الطبيعية، وبدورها تساعد هذه المادة الزيتية على ترطيب فروة الرأس للحفاظ على صحة الشعر.

الأسماك الدهنية: تحتوي الأسماك الدهنية، مثل السلمون والرنجة والماكريل، على عناصر غذائية قد تعزز نمو الشعر، فهي مصادر ممتازة لأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تساعد على نمو الشعر.

البطاطا الحلوة:البطاطا الحلوة هي مصدر مهم للبيتا كاروتين. يحول الجسم هذا المركب إلى فيتامين (أ)، والذي يرتبط بصحة شعر جيدة.

الأفوكادو: يعد الأفوكادو مصدراً كبيراً للدهون الصحية، كما أنه مصدر ممتاز لفيتامين (إي)، مما قد يعزز نمو الشعر.

المكسرات: احرصي على تناول المكسرات كوجبة خفيفة سهلة وتحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية، مما يعزز نمو شعرك، فعلى سبيل المثال، توفر أونصة (28 جراماً) من اللوز 37٪ من احتياجاتك اليومية من فيتامين (هـ).

كما أنها تحتوي على فيتامينات «ب» والزنك والأحماض الدهنية الأساسية. وقد يؤدي النقص في أي من هذه العناصر الغذائية إلى تساقط الشعر.