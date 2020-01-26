سيعمل المؤرخون العسكريون وعلماء الجيوبولتيكا على المدى القريب والبعيد على البحث في الاستراتيجية الإيرانية التي وضعها الفريق الراحل قاسم سليماني.

حيث لا تقل قيمة الفريق الشهيد قاسم سليماني عن أي قائد عسكري دُرّس في الأكاديميات العسكرية ابتداءَ من صن تزو وكلازوفيتس ونابليون وكوتوزف الذي أسقط مشروع نابليون لاحتلال موسكو، وانتهاء بقائد المقاومة المغربية الأمير عبد الكريم الخطابي إلى ماوتسي تونغ وهوشي منه وتشرشل ورومل وإيزنهاور وتشي غيفارا وغيرهم. وإلا لماذا اعتبرت الولايات المتحدة الشهيد سليماني هو من حرض ودعم وأسس فصائل المقاومة التي أجبرت الجيش الأميركي على الخروج من العراق، وهزم "داعش" بعدها في العراق وسوريا وكان الداعم الأكبر للمقاومة في لبنان وفلسطين واليمن.

كان سليماني يتحدث بلغة الجيوبولتيكا كأي قائد استراتيجي يحلم بأن تكون بلاده قوة عظمى. وإلا لماذا يقول: "لا تُقاس اليوم انتصارات أو هزائم إيران في مهران وخرمشهر، .. ويجب أن نكون شاهدين على الانتصارات في مصر والعراق ولبنان"؟

يعتبر الكتاب أن حرب إيران والعراق هي التي شكلت قيم وعقائد سليماني، وكانت فرصة لظهور جوانبه النبيلة، ومن دون شك فقد كانت ظروف الحرب في تلك المرحلة مؤئرة في إيجاد وتقوية خصائص القائد الكارزمي فيه.

يضيف الكتاب: ما زال القائد سليماني يأتي على ذكر شهداء الحرب منذ انتهاء تلك الحرب إلى يومنا هذا في جميع كلماته وخطبه العامة.