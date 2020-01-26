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رقم الخبر: 274539 تاريخ النشر: كانون الثاني 26, 2020 الوقت: 12:24 الاقسام: ثقافة وفن  
انعقاد الاجتماع الأول لفريق العمل الثقافي - الدولي للمرأة في الأجهزة التنفیذیة

انعقاد الاجتماع الأول لفريق العمل الثقافي - الدولي للمرأة في الأجهزة التنفیذیة

عقد الاجتماع الدولي الأول لمجموعة العمل الثقافية - الدولیة للمرأة في (21 من شباط /ینایر) الحالی برئاسة أبو ذر إبراهيمي تركمان رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية الذي استضافه دائرة تنمیة العلاقات الثقافية الدولية للمراة التابع الدائرة الثقافیة العامة للتعاون الثقافی وشؤون الإيرانيین في الخارج.

ووفقًا لتقریر العلاقات العامة لرابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية فقد عقد الاجتماع الأول لفریق العمل الثقافي الدولی للمرأة فی مقر رئاسة الرابطة بحضور أبو ذر ابراهیمی ترکمان رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامیة ومحمد حسين الهاشمي  نائب رئيس الرابطة للتعاون العلمي والثقافي  ومحمد علي کیاني مديرعام التعاون الثقافي وشوون الایرانیین في الخارج، وشارك ایضا مجموعة من المستشارات اللاتي یعملن في الاجهزة التنفيذية ودوائر الشؤون الدولیة للمرأة في المؤسسات والجامعات، ونساء ناشطات وموثرات علی الساحة الدولیة .

 
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مصدر الخبر: المستشارية الثقافية الايرانية في لبنان
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