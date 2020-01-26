انعقاد الاجتماع الأول لفريق العمل الثقافي - الدولي للمرأة في الأجهزة التنفیذیة عقد الاجتماع الدولي الأول لمجموعة العمل الثقافية - الدولیة للمرأة في (21 من شباط /ینایر) الحالی برئاسة أبو ذر إبراهيمي تركمان رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية الذي استضافه دائرة تنمیة العلاقات الثقافية الدولية للمراة التابع الدائرة الثقافیة العامة للتعاون الثقافی وشؤون الإيرانيین في الخارج.