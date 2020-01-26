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رقم الخبر: 274538 تاريخ النشر: كانون الثاني 26, 2020 الوقت: 12:17 الاقسام: ثقافة وفن  
صدور ترجمة عربية لرواية جيلبرت سينويه عن ابن رشد

صدور ترجمة عربية لرواية جيلبرت سينويه عن ابن رشد

صدرت حديثا الترجمة العربية لرواية "ابن رشد أو كاتب الشيطان" للكاتب الفرنسي الشهير "جيلبرت سينويه" عن منشورات الجمل ترجمة شكير نصر الدين.

تقتفي الرواية حياة ابن رشد والصعوبات التي واجهته في سبيل إيصال إرثه الفكري، كما نعرفه اليوم إلى الأجيال القادمة، وهو الذي ترك بصمة لا تمحى على الحياة الفكرية خلال الفترة التي قضاها بكل من الأندلس والمغرب.

وعن الرواية كتب هاشم صالح بأن عنوان الرواية غريب على كاتب مثل جيلبرت سينويه معروف بحبه لـ ابن رشد، ويوضح أن هذا العنوان معبر عن أعداء ابن رشد المتشددين الذين نددوا بابن رشد ومدرسته، وعدوهم بمثابة "الشياطين المارقين من الدين"، ومعلوم أنه تعرض للمحنة أو للاضطهاد فى أواخر حياته، واتهم بالكفر لأنه يروج للفلسفة، ولذلك أحرقوا كتبه فى الساحة العامة أمام ناظريه لكي يهينوه أكثر، ومنذ ذلك الوقت، أصبحت الفلسفة مدانة في العالم العربى من قبل المشايخ، لأنها في رأيهم تبعد عن الله والدين. ولكن ابن رشد قال لهم، مراراً وتكراراً، إن الفلسفة لا تتعارض مع الدين أبداً لأن «الحق لا يضاد الحق»، بل وألف كتاباً كاملاً للبرهنة على فكرته، وهو كتاب شهير مترجم إلى الفرنسية ومعظم لغات العالم؛ إنه كتاب: «فصل المقال فى تقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصال.

 
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مصدر الخبر: اليوم السابع
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