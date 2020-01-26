لطالما حظيت أعمال إدوارد هوبر باهتمام واسع على المستويين المحلي والعالمي، بوصفه واحد مِن أبرز التشكيليين الأميركيين، والسبب في ذلك أن لوحاته تناولت المجتمع الأميركي من زاوية غير عادية، زاوية بددت ما يعرف بالحلم الأميركي.

ولعل واحدة مِن أشهر لوحاته التي كشفت عن ذلك هي لوحة "صقور الليل" التي رسمها عام 1942، والتي تُعد حاليا عمله الأكثر شهرة، وهي -كغيرها من أعماله- تفضح المفارقة الأكثر بؤسا في ذلك المجتمع الحضري الحديث، ألا وهي الوحدة القاتلة.

وبالرغم من أن الوحدة سيطرت على معظم أعمال هوبر، فإن "صقور الليل" كانت إعلانا عن تفشي الوحدة كمرض اجتماعي بشكل موحش لا فكاك منه في المجتمع الامريكي، حيث يجلس عدد من الأفراد في مقهى ليلي في أجواء معتمة، بشكل لا يدع للرائي مجالا واسعا لتفسير اللوحة غير أنها أزمة وجودية بحد ذاتها.

وفي معهد شيكاغو للفنون، تقبع رائعة هوبر الأكثر شهرة "صقور الليل" منذ أن اشتراها المعهد بعدما رسمها هوبر بشهور بمبلغ ثلاثة آلاف دولار أميركي، وحتى اليوم لا تزال اللوحة محط اهتمام عدد كبير من الزوار الأميركيين والأجانب.