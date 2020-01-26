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رقم الخبر: 274536 تاريخ النشر: كانون الثاني 26, 2020 الوقت: 11:52 الاقسام: دوليات  
إغلاق ملاهي ديزني وأوشن بارك بهونغ كونغ.. والسبب؟

إغلاق ملاهي ديزني وأوشن بارك بهونغ كونغ.. والسبب؟

أغلقت ملاهي ديزني لاند وأوشن بارك بهونغ كونغ أبوابها ابتداء من اليوم الأحد، للمساعدة في منع انتشار فيروس كورونا القاتل الذي تفشى في مدينة ووهان الصينية.
وذكرت محطة "سي.سي.تي.في" أن العمل سيسير كالمعتاد في الفنادق داخل ديزني لاند بهونغ كونغ.
وقبل ذلك قالت حكومة شنغهاي المحلية في الصين إنه سيتم إغلاق ديزني لاند بشنغهاي ابتداء من يوم السبت. وكانت الصين قد بدأت يوم الجمعة عطلة السنة القمرية الجديدة التي تستمر 7 أيام، وهي فترة تزدحم فيها الملاهي عادة.
وأكدت الصين إصابة 1975 شخصا بفيروس كورونا الجديد بحلول 25 يناير، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات بسبب هذا الفيروس إلى 56.
وظهر الفيروس في البداية بمدينة ووهان بإقليم هوبي بوسط الصين أواخر العام الماضي، وانتقل إلى مدن صينية أخرى من بينها بكين وشنغهاي، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان واستراليا وفرنسا وكندا.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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