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رقم الخبر: 274535 تاريخ النشر: كانون الثاني 26, 2020 الوقت: 12:18 الاقسام: ثقافة وفن  
ممثل ايراني يشارك في دور البطولة بفيلم دولي

ممثل ايراني يشارك في دور البطولة بفيلم دولي

وصل تصوير فيلم "تيك تاك" من بطولة الممثل الإيراني "انوشيروان محسني" إلى نهايته وهو إنتاج مشترك بين ألمانيا والنمسا، على يد المخرج "هانز غونتر بوكينغ" ومن إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون النمساوية بمدينة غراتس.

بدأ تصوير "تيك تاك" بمطار النمسا لمدة 10 أيام ثم استئنف تصويره بعد عطلة الكريسماس لمدة شهر في مدينة غراتس وموقع تصوير سجن.

وهذا الفيلم مأخوذ عن قصة واقعية حدثت عام 1985 بمطار النمسا، وهو يتناول احدى قصص المقاومة الفلسطينية ضد الإحتلال الإسرائيلي.

وشارك بجانب "انوشيروان محسني" التمثيل كل من هارولد كراسنيتزر وماريون ميترهامر وهم من الممثلين المشاهير والعالميين في ألمانيسا والنمسا. كما تم الإستعانة باحد ابطال مسلسل "شرطة كوبرا" الشهير.

 
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مصدر الخبر: ايفيلم
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