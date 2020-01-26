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رقم الخبر: 274534 تاريخ النشر: كانون الثاني 26, 2020 الوقت: 11:49 الاقسام: دوليات  
سياسي روسي: امريكا وراء تفشي فيروس "كورونا"

سياسي روسي: امريكا وراء تفشي فيروس "كورونا"

اتهم زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي، فلاديمير جيرينوفسكي، الولايات المتحدة بالوقوف وراء انتشار فيروس "كورونا" من نوع جديد عبر العالم.
وأثناء لقاء مع طلاب وأساتذة في معهد الحضارات العالمية بموسكو، اليوم السبت، قال جيرينوفسكي، إن الفيروس الجديد يتفشى بسرعة هائلة، من قارة إلى أخرى.
وأضاف متسائلا: "هل هو بالفعل نوع جديد من مرض الإنفلونزا؟ كلا فالحديث يدور عن أزمة مصطنعة تقف وراءها الولايات المتحدة التي تتصرف بدوافع اقتصادية، إذ يخشى الأمريكيون من أنهم يفشلون في مسابقة الصينيين أو اللحاق بهم على الأقل".
وأشار جيرينوفسكي إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحدث فيها أزمات من هذا القبيل، مذكرا بأن لتفشي فيروس "كورونا" الجديد سابقات مثل إنفلونزا الطيور أو فرض حظر على استيراد لحم البقر البريطاني.
وأضاف: "ستهدأ الأوضاع في غضون شهر.. كانت تلك الحملات مصطنعة، أدت إلى شراء الأدوية المطلوبة بكثرة، وهناك من كسب المليارات من ذلك، وهم يعيشون في سويسرا بالأساس".
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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