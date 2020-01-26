سيتم عرض الفيلم الإيراني القصير بعنوان "الروج الأرزق" للمخرج سعيد بهمن في الدورة الأولى من مهرجان بيبوب للمحتوى التصويري الذي يقام من الرابع حتى السابع من يونيو / حزيران المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية والدورة السابعة من مهرجان تشيناي الدولي للأفلام القصيرة في الهند.

وأعلنت العلاقات العامة لجمعية سينما الشباب الإيرانيين ان الفيلم (رژلب آبی) من تأليف حسين رودباري ورضا زيدي والمخرج سعيد بهمن يتنافس مع الأفلام المتأهلة في المهرجان (The BeBop Channel Content Festival) الذي تقام منطقة هارلم الشهيرة في ولاية نيويورك شمال شرقي الولايات المتحدة.

ويشارك في تمثيل أدوار الفيلم كل من محمد اکبريان وزليخا کريمي وتكون شركة آوات فيلم الموزع الدولي لعرض الفيلم على المستوى العالمي. وتقام فعاليات مهرجان تشيناي الدولي للأفلام القصيرة اعتبارا من الخامس عشر حتى الثاني والعشرين من فبراير/ شباط القادم في مدينة تشيناي جنوب الهند.