أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، مساء السبت، عن علاج أول حالة إصابة بفيروس كورونا الذي تسبب بالإنذار الأحمر في البلاد، بسبب موت العشرات وإصابة أكثر من ألف شخص.

وأكدت اللجنة الحكومية، أن امرأة تبلغ من العمر 56 عاما، لم ترتفع درجة حرارتها لمدة ستة أيام، بعد فترة علاج.

وبذلك، أعلنت اللجنة توصل فريق الخبراء إلى علاجها، وكذلك إمكانية إخراجها من المستشفى.

وفي شنغهاي، تم علاج أول مريض، مصاب بالالتهاب الرئوي غير العادي الناجم عن فيروس كورونا الجديد.

والمرأة التي أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية علاجها، تعيش في مدينة ووهان، حيث ينتشر فيروس كورونا.

وأصيبت المريضة في 10 كانون الأول/ يناير الماضي، بعد يومين من وصولها إلى شنغهاي، وفي 15 كانون الثاني/ يناير تم نقلها إلى المستشفى. وأكد الأطباء أنها مصابة بفيروس جديد وهذه هي أول حالة إصابة في المنطقة، حسبما ذكرت وكالة "سينا" الصينية.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أكدت، السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 1287، فيما بلغت الوفيات 41 حالة.

ووصفت منظمة الصحة العالمية فيروسات كورونا أو الفيروسات التاجية بأنها "مجموعة كبيرة من الفيروسات التي تسبب مرضا يتراوح من نزلات البرد الشائعة إلى أمراض أكثر حدة".

وتشمل الأعراض الشائعة للعدوى أعراض الجهاز التنفسي والحمى والسعال وضيق التنفس وصعوبة التنفس. وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن تسبب العدوى الالتهاب الرئوي والمتلازمة التنفسية الحادة والفشل الكلوي وحتى الموت. وتنتقل الفيروسات التاجية بين الحيوانات والأشخاص.