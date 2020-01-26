سحق أتالانتا مضيفه تورينو (7-0) السبت، بالمرحلة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم أتالانتا في الدقيقة (17) عن طريق جوسيب إيلسيتش، قبل أن يضاعف زميله روبن جوسينس النتيجة في الدقيقة (29)، وفي الدقيقة (46) سجل دوفان زاباتا الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وعاد إيلسيتش ليسجل هدفين (53، 54)، وسجل لويس موريل الهدف السادس من ركلة جزاء (86)، قبل أن يختتم اللاعب ذاته مهرجان الأهداف (88).

وشهدت المباراة، طرد اثنين من لاعبي تورينو، وهم أرماندو إنزو في الدقيقة (76)، وساسا لوكيتش في الدقيقة (89).

ورفع أتالانتا، رصيده لـ38 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد تورينو عند 27 نقطة في المركز الـ10.

سبال 1 – بولونيا 3

فيورنتينا صفر – جنوى صفر