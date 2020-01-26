سحق نادي استقلال الايراني منافسه الكويت الكويتي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم (الملحق) في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت.

وجرت المباراة بين المنتخبين الايراني والكويتي في الساعة 17:50 بحسب توقيت طهران على ملعب نادي الاهلي الاماراتي.

وسجّل لاعب نادي استقلال الايراني شيخ دياباته الهدف الاول في الدقيقة 27 ثم أعقبه بالهدف الثاني في الدقيقة 53 فيما سجّل اللاعب فوريا غفوري الهدف الثالث في الدقيقة 59 من المباراة.

ويلتقي نادي استقلال الايراني منافسه الريان القطري يوم غد الثلاثاء.

هذا وتمكن نادي "شهر خودرو" الايراني من هزيمة خصمه "الرفاع البحريني" بنتجية 2-1 خلال المبارة التي جرت عند الساعة الخامسة و30 دقيقة من مساء السبت في اطار منافسات دوري ابطال اسيا بملعب الامارات؛ محرزا تأهله الى مرحلة التصفيات النهائية التي تستضيفها دولة قطر.

وتنافس الغريمان الايراني والبحريني مساء السبت في طار مباريات المرحلة الثانية لتصفيات دوري ابطال اسيا التي جرت بدولة الامارات وكانت النتيجة فوز شهر خودرو على الرفاع بنتيجة 2 مقابل واحد.

وجاء الهدف الاول لـ شهر خودرو بتسديدة اللاعب محمد رضا خلعتبري في الدقيقة الـ 19، ليليه اللاعب البحريني بهدف التعادل في الدقيقة الـ 35، وفي الدقيقة الـ 83 من المباراة حقّق امين قاسمي نجاد الهدف الثاني لشهر خودرو ليحزم النتيجة لصالح الفريق الايراني على حساب منافسه الرفاع البحريني.

وبهذه النتيجة يستعد شهرخودرو لمواجهة فريق الـ "سيلية" القطري خلال المباريات التي ستقام بعد 72 ساعة في هذا البلد.