واعتبر مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي قرار الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بضرورة استضافة الاندية الايرانية منافسيها على أرض محايدة في اطار بطولة دوري أبطال آسيا بانه قرار لئيم حاول السعوديون استغلاله. واستغلال الوضع الراهن والناس الابرياء من اجل تمرير اهدافهم السياسية وجعل انديتهم تفور في المباريات التي تهدف الى تعزيز اواصر الصداقة على المستوى الدولي والعمل على حرمان الاندية الايرانية .

وتابع ان حرمان ايران من استضافة مباريات الاندية الاسيوية طابعه سياسي بحت وينبغي الوقوف بوجه استغلال السعودية ذلك .