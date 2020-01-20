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رقم الخبر: 274062 تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2020 الوقت: 09:50 الاقسام: رياضة  
عراقجي: حرمان استضافة ایران مباریات الاندية الاسيوية سياسي الطابع

عراقجي: حرمان استضافة ایران مباریات الاندية الاسيوية سياسي الطابع

ابدى مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي ردفعله على قرار الاتحاد الاسيوي لكرة القدم حرمان ايران من استضافة مباريات الاندية الاسيوية .

واعتبر مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي  قرار الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بضرورة استضافة الاندية الايرانية منافسيها على أرض محايدة في اطار بطولة دوري أبطال آسيا بانه قرار لئيم حاول السعوديون استغلاله. واستغلال الوضع الراهن والناس الابرياء من اجل تمرير اهدافهم السياسية وجعل انديتهم تفور في المباريات التي تهدف الى تعزيز اواصر الصداقة على المستوى الدولي والعمل على حرمان الاندية الايرانية .

وتابع ان حرمان ايران من استضافة مباريات الاندية الاسيوية طابعه سياسي بحت وينبغي الوقوف بوجه استغلال السعودية ذلك .

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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