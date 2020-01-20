  • الإثنين ٢٤ جمادی الاولی ١٤٤١
  • الإثنين , يناير 20, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 274059 تاريخ النشر: كانون الثاني 20, 2020 الوقت: 10:02 الاقسام: عربيات  
الحكيم والمالكي يشددان على ضرورة انهاء حالة تصريف الأعمال في ادارة العراق

الحكيم والمالكي يشددان على ضرورة انهاء حالة تصريف الأعمال في ادارة العراق

زعيم تيار الحكمة الوطني العراقي السيد عمار الحكيم خلال لقائه زعيم إئتلاف دولة القانون نوري المالكي، الاحد، على ضرورة إنهاء حالة تصريف الأعمل في إدارة الدولة وإختيار شخصية غير جدلية لرئاسة الحكومة الجديدة.
وقال السيد الحكيم في بيان تلقت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية "ارنا" نسخة منه : "بحثنا خلال استقبالنا رئيس ائتلاف دولة القانون الاستاذ نوري المالكي مستجدات الوضع السياسي في العراق وعموم المنطقة وملف تشكيل الحكومة الانتقالية القادمة".
واضاف، : "إذ جددننا تأكيد أهمية انهاء حالة تصريف الاعمال كونها محدودة الصلاحيات وغير قادرة على خدمة المواطنين في ظل استحقاقات الاصلاح وتوفير الخدمات وفرص العمل".
وأشار الحكيم الى "ضرورة اختيار شخصية مستقلة كفوءة ذات تاريخ نزيه قادرة على ادارة البلاد في المرحلة القادمة والتهيئة للانتخابات المبكرة"، مشددا "على ضرورة الابتعاد عن المرشح الجدلي".
وأكد، "كما دعونا القوى السياسية الى النهوض بمسؤولياتها تجاه التحديات الحالية على مستوى الاصلاحات وتنفيذ مطالب المتظاهرين على المستوى التشريعي والرقابي".
وشدد الحكيم على "ضرورة ابعاد العراق عن الصراعات والتجاذبات الدولية والاقليمية والسعي لجعله منطقة التقاء لا منطقة تقاطع".
 
 
 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2905 sec