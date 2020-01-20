انطلقت في العاصمة الألمانية برلين، الأحد، أعمال المؤتمر الدولي حول ليبيا بمشاركة زعماء ووزراء خارجية 12 بلدا ورؤساء وممثلين لـ5 منظمات.

وتجري أعمال الاجتماع العام، المنعقد عقب سلسلة لقاءات ثنائية بين المشاركين، وراء أبواب مغلقة.

وعلى الرغم من عدم إدراجهما في قائمة المشاركين الأساسيين في المؤتمر، إلا أن الحكومة الألمانية أكدت أن كلا من رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي، فايز السراج، وقائد الجيش الوطني حفتر، قبلا الدعوة من المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إلى برلين.

وتمر ليبيا بأزمة سياسية عسكرية مستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي، عام 2011. ويتنازع على السلطة حاليا طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والمتمركزة في العاصمة طرابلس بقيادة فايز السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي، والثاني الحكومة المؤقتة العاملة في شرق ليبيا برئاسة عبد الله الثني، والتي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني" بقيادة حفتر.

وفي تصعيد خطير للتوتر في البلاد، أطلقت قوات حفتر يوم 4 أبريل الماضي، حملة واسعة للسيطرة على طرابلس، وقالت إنها تسعى لتطهيرها من الإرهابيين" حسب زعمه"، فيما أمر السراج القوات الموالية لحكومة الوفاق بصد الهجوم بقوة.

من جهة اخرى قال محمد معزب، عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، إن المجلس يستكمل مباحثات اختيار أعضاء "لجنة الأربعين".

وأضاف، أن مخرجات برلين تتضمن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل "لجنة الأربعين"، وأن الأعلى للدولة سيمثل بـ13 عضوا في اللجنة التي ستشكل بعد مؤتمر برلين، حيث اختار المجلس 11 عضوا حتى الآن.

ويمثل الـ13 عضوا الدوائر الانتخابية في ليبيا وهي 13 دائرة، بحيث تختار كل دائرة ممثل عنها.

وأشار إلى أن المؤتمر سيقر بتشكيل حكومة جديدة برئيس وزراء جديد، وتقليص الرئاسي لثلاثة أعضاء، وتوكل هذه المهمة للجنة الأربعين التي ستضم أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

وفيما يتعلق بطلب رئيس حكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، بقوة حماية دولية، أوضح معزب أن هذا الطلب جاء على خلفية إغلاق الحقول النفطية في المنطقة الشرقية، وأن هذه القوة التي تحدث عنها تكون مهمتها حماية آبار النفط والحقول.

وأشار إلى أنه سبق مؤتمر برلين بالتصريح لدعوة المجتمع الدولي للتدخل ومنع إغلاق النفط الذي يعد المصدر الأساسي للدخل القومي الليبي.

وكان السراج قد دعا إلى نشر "قوة حماية دولية" في البلاد، في حال استأنفت قوات الجيش بقيادة حفتر عملياتها العسكرية.

في السياق هاجم الرئس التركي رجب طيب أردوغان، مجدداً حفتر، مؤكدا أن "المجتمع الدولي لم يبد رد الفعل الضروري حيال الهجمات المتهورة التي قام بها في طرابلس.

وخلال مؤتمر صحفي قبل توجهه إلى برلين للمشاركة في مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية، عبر أردوغان عن أمله في أن تؤدي قمة برلين إلى نتائج إيجابية، معتبرا أن "مؤتمر برلين أحد نتائج الجهود التركية المستمرة"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وقال: "مساعينا واضحة في هذا السياق، توصلنا إلى هدنة في ليبيا بعد مساع تركية وروسية استمرت 4 أشهر"، مؤكدا أن "تركيا أصبحت مفتاح السلام في ليبيا".

وأوضح الرئيس التركي أن "موقف تركيا لعب دورا كبيرا في كبح جماح الإنقلابي حفتر"، داعيا "المجتمع الدولي إلى عدم التضحية بالآمال التي انتعشت مجددا بليبيا لصالح طموحات تجار الدم والفوضى".

واعتبر أنه "لا يوجد حل عسكري في ليبيا"، مشيرا إلى أن أي محاولات لفرض حل عسكري لن تفضي إلى نتائج.

من جهة اخرى أكدت مصادر من قبائل برقة عزمها استمرار عمليات إغلاق الحقول النفطية حتى الوصول إلى صفر إنتاج نفطي في عموم ليبيا.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـ "سبوتنيك"، الأحد، تمكنت القبائل من إغلاق أكثر من 300 بئر في المناطق النفطية وأن المناطق الغربية تجهز لعملية الإغلاق على مدار الأحد والاثنين.