تصدت وحدات من الجيش العربي السوري، الأحد، لهجوم عنيف شنته التنظيمات الإرهابية على محور بلدة حلبان بريف إدلب الجنوبي الشرقي موقعة في صفوف تلك التنظيمات خسائر بالأفراد والعتاد.

وذكر مراسل سانا أن إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به شنت هجوماً على اتجاه محور بلدة حلبان التابعة لناحية سنجار بريف مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي الشرقي بعد إطلاقهم موجة كثيفة من القذائف الصاروخية باتجاه النقاط العسكرية في المنطقة ولا سيما في تل خطرة التي حررها الجيش مؤخراً.

وأضاف المراسل أن وحدات الجيش رصدت تحركات المجموعات الإرهابية المهاجمة وتصدت لها بالوسائل النارية المناسبة كما أحبطت محاولات تسلل لبعض المجموعات بعد الاشتباك معها وإيقاع خسائر كبيرة في صفوفها.

وتواصل وحدات الجيش عملياتها بريف إدلب الجنوبي الشرقي في ملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية وتمكنت خلال الشهر الماضي من تطهير ما يزيد على 320 كيلومتراً مربعاً وطرد تنظيم جبهة النصرة وبقية التنظيمات الإرهابية منها والدخول إلى أكثر من أربعين بلدة وقرية بريف إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي.

كما تشهد المناطق المحتلة من قبل مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي بريف حلب استهدافات مكثفة عبر سلاحي المدفعية والطيران في الجيش العربي السوري لمواقع وتجمعات المسلحين في قرى وبلدات الريف الجنوبي والغربي من المدينة، المستمرة منذ يومين.

حيث كثف الجيش العربي السوري استهدافاته لمواقع ومراكز مسلحي “جبهة النصرة” غرب حلب، وذلك بعد أن كثرت الاعتداءات التي قام بها الأخرين على أحياء مدينة حلب خلال الفترة الماضية، ما أدى لوقوع شهداء وجرحى من المدنيين.

يذكر أن ارهابيي “جبهة النصرة” كانوا ارتكبوا يوم الخميس مجزرة بحق أهالي حلب، راح ضحيتها 7 شهداء و15 جريحاً، نتيجة استهداف سوق الخضرة بحي السكري الشعبي المعروف باكتظاظه السكاني بالقذائف الصاروخية، على حين استشهد شخص وأصيب اثنين آخرين في حي جمعية الزهراء، نتيجة استهدافه أيضاً من قبل “النصرة” يوم الجمعة.

من جهة اخرى أكد الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية الأساسية لسورية مشيرا إلى ضرورة تعزيز وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة الهجمة الأمريكية والصهيونية عليها.

وشدد المقداد خلال لقائه الأحد وفدا من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة عزام الأحمد على أن القضية الفلسطينية ستبقى القضية الأساسية لسورية رغم الضغوط الغربية الكثيرة والحرب الإرهابية الظالمة التي شنت عليها لتحيدها عنها.

ونوه نائب الوزير بالمواقف النضالية للشعب الفلسطيني الذي عبر عن فرحته بإطلاق سراح الأسير السوري البطل صدقي المقت من سجون الاحتلال دون قيد أو شرط متمنياً إطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

وأدان المقداد الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على باب الرحمة في المسجد الأقصى مشدداً على ضرورة وأهمية تعزيز وحدة الصف الفلسطيني لمواجهة الهجمة الأمريكية والصهيونية على القضية الفلسطينية.

بدوره استعرض الأحمد خلال الاجتماع الممارسات العدوانية التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني من مواصلته سياسة الضم والاستيطان وتدمير منازل الفلسطينيين.

-------