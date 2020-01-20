*عملية هجومية في حجة ومصرع وجرح العشرات من المرتزقة

ذكر الاعلام السعودي ان سبعين عنصراً من قوى العداون على الأقل قتلوا في هجوم صاروخي أطلقه الجيش اليمني واللجان الشعبية على معسكر تدريب في محافظة مأرب، بحسب ما أعلنت مصادر طبية وعسكرية الأحد.

وقال مصدر طبي في مستشفى مأرب، إن سبعين شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم الذي وقع مساء السبت.

وذكرت مصادر محلية ان “مستشفيات مأرب أطلقت في وقت سابق نداء للتبرع بالدم نتيجة تزايد عدد الجرحى الذي قدر بمئة وخمسين بعد استهداف معسكر الاستقبال شمال غرب مأرب، ومعسكر النصر القريب منه “.

وتضاربت المعلومات في البداية حول طبيعة الهجوم، ففيما ذكرت مصادر ميدانية أن الهجوم كان مزدوجا بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، قال مصدر آخر إن الهجوم تم بصواريخ كاتيوشا من جبل هيلان الذي تتمركز فيه اللجان الشعبية غرب مأرب، ويبعد أقرب موقع للجيش واللجان الشعبية فيه عن المعسكر الذي تم استهدافه بنحو عشرين كيلومترا.

وأكدت مصادر طبية أن جثث القتلى والجرحى نقلت إلى مستشفى مأرب العام، والمستشفى العسكري، ومنع الصحافيون والمصورون من الوصول إلى المستشفيات.

تحدثت وكالة "سبوتنيك" نقلاً عن مصدر في قوات هادي عن ارتفاع حصيلة الهجوم على معسكر في مأرب شمال شرقي اليمن إلى 70 قتيلاً و50 جريحاً.

من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية بصنعاء العميد يحيى سريع مقتل وجرح العشرات من قوات هادي خلال صدِّ هجوم واسع لها باتجاه مواقع الجيش واللجان في مديرية نِهْم شماليّ شرق صنعاء.

إلى ذلك، قتل 10 عناصر من قوات التحالف السعودي في مواجهات مع القوات المسلحة في مديريتي حرَض وحيْران الحدوديتن في محافظة حجَّة بحسب ما أفاد مصدرٌ عسكريٌّ يمني.

والسبت، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، إحباط هجوم واسع لقوات "التحالف السعودي"، في مديرية نهم شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع، أن الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا من صدّ زحف واسع جداً لقوى التحالف على مديرية نهم.

وتابع: "استمر من الفجر حتى المغرب بمساندة من الطيران الحربي في تصعيد واضح وخطير".

إلى ذلك شن الجيش واللجان الشعبية، الأحد، عملية هجومية مباغته على مواقع مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي جنوب غرب حيران بمحافظة حجة الحدودية.

وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح عدد من مرتزقة العدوان خلال العملية الهجومية.

بموازاة ذلك جدد طيران العدوان السعودي الأمريكي، صباح الأحد، شن غاراته شرق محافظة صنعاء في تصعيد متواصل منذ الجمعة الفائتة.

وشن طيران العدوان بعد منتصف ليلة السبت غارة جوية على منطقه الأعروش في مديرية خولان بمحافظة صنعاء.