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رقم الخبر: 274054 تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2020 الوقت: 19:42 الاقسام: عربيات  
البرلمان الأردني يوافق بالأغلبية على منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني

البرلمان الأردني يوافق بالأغلبية على منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني

وافق مجلس النواب الأردني، الأحد، على مقترح اللجنة القانونية الخاص بمنع استيراد الغاز من " إسرائيل".

وصوت مجلس النواب بالأغلبية على مقترح اللجنة القانونية في البرلمان الأردني القاضي بمنع استيراد الغاز من" إسرائيل".

وأعلن رئيس البرلمان، عاطف الطراونة، خلال جلسة عقدت الأحد بحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة، موافقة النواب بالأغلبية على تحويل مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من" إسرائيل" للحكومة مع إعطائه صفة الاستعجال.

وأشار إلى أن هناك اتفاقية سلام بين الأردن و" إسرائيل" والألفاظ التي تستخدم عند إقرار التشريعات تتماشى مع النصوص الدستورية.

بدوره، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات إن مقترح مشروع القانون يعتبر المقترح الأول في تاريخ المجلس الحالي، ويأتي بناء على مذكرة نيابية تم تقديمها لرئيس المجلس وتم تحويلها للجنة القانونية النيابية.

 

 
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مصدر الخبر: عمان ـ وكالات
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