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رقم الخبر: 274052 تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2020 الوقت: 19:28 الاقسام: عربيات  
الهدوء يعم في العاصمة اللبنانية بعد مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين

الهدوء يعم في العاصمة اللبنانية بعد مواجهات بين القوى الأمنية ومتظاهرين

عاد الهدوء إلى وسط بيروت بعد صدامات بين متظاهرين والقوى الأمنية أسفرت عن إصابة العشرات في صفوف الجانبين ، المتظاهرون رشقوا بالحجارة والمفرقعات القوى الامنية التي ردت عليهم بالاستخدام الكثيف للقنابل المسيلة للدموع وبخراطيم المياه.

وتزامن التصعيد في الشارع مع المؤشرات الايجابية لقرب ولادة حكومة حسان دياب.

واندلعت السبت مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية في وسط العاصمة اللبنانية بيروت خلال تحرك تحت عنوان "سبت الغضب".

من جانبها أطلقت القوى الأمنية اللبنانية الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في محيط البرلمان، بعد اندلاع مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية عند أحد المداخل المؤدية إلى البرلمان.

وأفادت مصادر بصدور أوامر للجيش اللبناني بالتدخل لإعادة الهدوء الى وسط العاصمة، الذي وصلت قوات منه إلى المكان.

الرئيس اللبناني ميشال عون طلب من وزيري الدفاع والداخلية والقيادات الامنية المحافظة على أمن المتظاهرين السلميين ومنع أعمال الشغب في الوسط التجاري.

بدوره، رأى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري أن مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت يعتبر مشهداً مجنوناً.

 

 
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مصدر الخبر: بيروت ـ وكالات
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