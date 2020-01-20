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رقم الخبر: 274050 تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2020 الوقت: 17:57 الاقسام: دوليات  
جيش الفلبين: متشددون من جماعة أبو سياف يخطفون خمسة إندونيسيين

جيش الفلبين: متشددون من جماعة أبو سياف يخطفون خمسة إندونيسيين

قال جيش الفلبين يوم الأحد إنه بدأ عمليات البحث والإنقاذ لخمسة صيادين إندونيسيين اختطفهم متشددون من جماعة أبو سياف المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في المياه الماليزية الأسبوع الماضي.
وكان ثمانية إندونيسيين قد اختطفوا في ولاية صباح يوم الخميس. وقال اللفتنانت جنرال سيريليتو سوبيجانا قائد قيادة مينداناو العسكرية الغربية إن ثلاثة أطلق سراحهم ويرجح أن يكون الخاطفون نقلوا الخمسة الباقين إلى إقليم سولو الفلبيني.
وكشف سوبيجانا النقاب عن عملية الخطف بعد يوم من اشتباكات بين الجنود وأعضاء في جماعة أبو سياف في جزيرة سولاري في بلدة بارانج في سولو مما أسفر عن مقتل أحد المتشددين وتدمير زورق سريع يعتقد أنه استخدم في عملية الخطف.
وقال سوبيجانا إن السلطات الماليزية نسقت على الفور مع الجيش الفلبيني بعد الخطف.
وذكرت وزارة الخارجية الإندونيسية إنها نسقت كذلك مع حكومة الفلبين وما زالت تنتظر المعلومات الرسمية عن الواقعة.
وذكر سوبيجانا أن الصيادين الإندونيسيين الثلاثة الذين أطلق سراحهم تعرفوا على الزورق السريع وقالوا إنه الزورق الذي استخدمه ستة متشددين في عملية الخطف.
وقال سوبيجانا ”الاحتمال الأكبر أنهم على جزيرة سولاري أو بارانج بسولو“.
وتشتهر جماعة أبو سياف بأعمال القرصنة وقطع رقاب بعض المحتجزين إذا لم تدفع عنهم فدية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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