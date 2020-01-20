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رقم الخبر: 274046 تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2020 الوقت: 17:25 الاقسام: محليات  
مذيع الجزيرة يشيد بإتقان آية الله الخامنئي للغة العربية

مذيع الجزيرة يشيد بإتقان آية الله الخامنئي للغة العربية

أشاد مذيع مخضرم في قناة الجزيرة القطرية بإتقان قائد الثورة الاسلانية آية الله السيد علي الخامنئي للغة العربية.

وقال المذيع "جمال ريان" في تغريدة له على "تويتر": أشهد إن اللغة العربية على لسان المرشد الايراني علي الخامنئي عذبة وسليمة، وإن سماعها على لسانه، أفضل الف مرة من سماعها على لسان كثير من الحكام العرب.

وكان قائد الثورة الاسلامية قد ألقى في خطبته الثانية لصلاة الجمعة التي أمّها قبل ثلاثة أيام في العاصمة الايرانية طهران، خطابا موجّها الى المسلمين الناطقين باللغة العربية في انحاء العالم، وصف فيها الرد الايراني على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني والقائد ابو مهدي المهندس ورفاقهما بأنه كسر شوكة الاميركيين، وكان يوما من ايام الله. حيث تفاعل الناشطون على مواقع التواصل مع كلمته تفاعلا كبيرا.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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