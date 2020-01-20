وقال المذيع "جمال ريان" في تغريدة له على "تويتر": أشهد إن اللغة العربية على لسان المرشد الايراني علي الخامنئي عذبة وسليمة، وإن سماعها على لسانه، أفضل الف مرة من سماعها على لسان كثير من الحكام العرب.

وكان قائد الثورة الاسلامية قد ألقى في خطبته الثانية لصلاة الجمعة التي أمّها قبل ثلاثة أيام في العاصمة الايرانية طهران، خطابا موجّها الى المسلمين الناطقين باللغة العربية في انحاء العالم، وصف فيها الرد الايراني على جريمة اغتيال الفريق قاسم سليماني والقائد ابو مهدي المهندس ورفاقهما بأنه كسر شوكة الاميركيين، وكان يوما من ايام الله. حيث تفاعل الناشطون على مواقع التواصل مع كلمته تفاعلا كبيرا.