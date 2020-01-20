إتفقت السعودية واليونان على نشر صواريخ باتريوت المضادة للطائرات التابعة للقوات الجوية اليونانية، في السعودية.

وقالت مصادر لصحيفة "كاثيمرني" اليونانية: إن التفاصيل التقنية المتعلقة بنقل الصواريخ، ونشرها وتكلفتها، ومسؤولياتها التشغيلية، لا تزال طور المناقشات بين الجانبين.

ووفق المصادر التي تحدثت للصحيفة، فإن الإتفاق تم بين البلدين قبل بضعة أسابيع، على خلفية رغبة سعودية في تعزيز دفاعاتها الجوية، بعد إستهداف منشآت "أرامكو" النفطية العام الماضي.

ويقول مراقبون: إن الخطوة تأتي نتيجة لضغط واشنطن على أثينا، من أجل وجود يوناني في الخليج الفارسي، حيث إستجابت اليونان مرتين للطلبات الأمريكية بإرسال فرقاطة للإنضمام إلى قوة بحرية في المنطقة، تحت قيادة الولايات المتحدة.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من الرياض أو أثينا، حول ما ذكرته الصحيفة.

إلا أن الخطوة تأتي بعد يومين من كشف مسؤولين فرنسيين، أن بلادهم نشرت منظومة رادار على الساحل الشرقي للسعودية، معتبرين أن تلك المنظومة تسهم في تعزيز دفاعات المملكة إثر هجمات صاروخية في سبتمبر/أيلول الماضي إستهدفت منشآت نفطية سعودية.

وسبقتها نشر الولايات المتحدة، الآلاف من قواتها الإضافية، وبطاريات الدفاع الصاروخي بالسعودية، رداً على ما قال مسؤولون في البنتاغون: إنه "ضد تهديد متزايد من قبل إيران" حسب تعبيرهم.

وبذلك تكون القوة اليونانية، هي الثالثة التي تنتشر في السعودية.