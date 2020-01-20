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رقم الخبر: 274043 تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2020 الوقت: 17:23 الاقسام: عربيات  
34 أسقفاً كاثوليكياً يدعون حكومات بلدانهم للإعتراف بدولة فلسطين

34 أسقفاً كاثوليكياً يدعون حكومات بلدانهم للإعتراف بدولة فلسطين

دعا 34 أسقفاً كاثوليكياً من مجموعة “التنسيق مع الأرض المقدسة” التي تضم أساقفة من عدة كنائس في أوروبا وأمريكا الشمالية وجنوب إفريقيا حكومات بلدانهم إلى الإعتراف بدولة فلسطين.

ونقلت وكالة (معا) عن بيان أصدره الأساقفة في ختام زيارتهم مدينتي رام الله والقدس المحتلة إشادته بالصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني وتأكيده على أهمية تطبيق القانون الدولي والحاجة إلى “إتباع خطى الكرسي الرسولي في الاعتراف بدولة فلسطين” وضرورة وقف إنتهاكات حقوق الإنسان ورفض دعم المستوطنات.

وأوضح راعي الكنيسة اللاتينية المضيفة في رام الله جمال خضر أن إختيار الأساقفة لمدينة رام الله مقرا لإقامتهم أتاح لهم فرصة لقاء الفلسطينيين والوقوف على معاناتهم تحت الاحتلال، مشيرا إلى أن الأساقفة تأثروا بزيارتهم إلى جمعية وكنيسة “أخوات كومبوني التبشيرية” في أطراف القدس المحتلة وشاهدوا المعاناة التي يسببها جدار الفصل العنصري للفلسطينيين حيث يقسم الدير إلى نصفين ويقسم الجمعية ويمنع الوصول إلى المدرسة ودار الحضانة التي تعد جزءا من مهمتهم.

من جهته قال كمال شمشوم من دير اللاتين في رام الله: إن “الأساقفة أخذوا فكرة جيدة عن الوضع وأصدروا بياناً قوياً.. نحن نرحب بهذه الزيارات لكننا لا نريد تعاطفاً فحسب بل نريد أفعالاً على الأرض”.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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