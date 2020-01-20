|رقم الخبر: 274041
|تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2020
|الوقت: 17:14
|الاقسام: الوسائط المتعددة
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الشرطة الفرنسية تعتدي بالضرب على متظاهري السترات الصفر في باريس
الشرطة الفرنسية تعتدي بالضرب على متظاهرين في باريس وأوقفت 15 شخصاً، بعدما عاد الآلاف من متظاهري "السترات الصفر" المعارضة للحكومة للتظاهر في شوارع باريس.
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