الشرطة الفرنسية تعتدي بالضرب على متظاهري السترات الصفر في باريس الشرطة الفرنسية تعتدي بالضرب على متظاهرين في باريس وأوقفت 15 شخصاً، بعدما عاد الآلاف من متظاهري "السترات الصفر" المعارضة للحكومة للتظاهر في شوارع باريس.