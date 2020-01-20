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رقم الخبر: 274041 تاريخ النشر: كانون الثاني 19, 2020 الوقت: 17:14 الاقسام: الوسائط المتعددة  
الشرطة الفرنسية تعتدي بالضرب على متظاهري السترات الصفر في باريس

الشرطة الفرنسية تعتدي بالضرب على متظاهري السترات الصفر في باريس

الشرطة الفرنسية تعتدي بالضرب على متظاهرين في باريس وأوقفت 15 شخصاً، بعدما عاد الآلاف من متظاهري "السترات الصفر" المعارضة للحكومة للتظاهر في شوارع باريس.
الشرطة الفرنسية تعتدي بالضرب على متظاهري السترات الصفر في باريس
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